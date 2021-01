Franca Sozzani | chi era la direttrice di Vogue | la sua incredibile storia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un nome che è sinonimo di moda italiana:è statadie un personaggio estremamente d’influenza. Ecco la sua. Tra i nomi più importanti e influenti per il mondo della moda italiana in tutto il mondo,è statadell’edizione italiana diche ha reso la rivista di moda più importante al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Franca Sozzani

ViaggiNews.com

Un nome che è sinonimo di moda italiana: Franca Sozzani è stata direttrice di Vogue e un personaggio d'influenza. Ecco la sua storia.di Stefano Di Maria Andrà in onda da questa sera in chiaro su Canale 5 la serie tv MADE IN ITALY. "Chi lo dice che la Andrà in onda da questa sera in chiaro su Canale 5 la serie tv MADE IN ITALY ...