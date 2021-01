FOTO – Banchi scuola spediti in Africa (con incubatrici e aiuti umanitari) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) C’è voluta quasi un’intera giornata al personale Humanitas per caricare, fino a stiparlo, il container di aiuti umanitari. Tra la merce anche una grande cassa dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’ (FOTO a lato). Il container partirà via nave giovedì dal porto di Salerno per Monrovia (Liberia). Raggiante il presidente Roberto Schiavone di Favignana, peraltro amico del presidente liberiano George Weah. “Parte degli aiuti è costituita dai Banchi delle scuole di Salerno, sostituiti da quelli monoposto a rotelle ministeriali”. Spiega: “Inoltre ci sono incubatrici, vestiario, quaderni, penne, matite e attrezzature di ogni genere. Doneremo il materiale ai governi di Liberia, Senegal, Costa d’Avorio e Honduras perché possano essere rifornite le ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) C’è voluta quasi un’intera giornata al personale Humanitas per caricare, fino a stiparlo, il container di. Tra la merce anche una grande cassa dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in’ (a lato). Il container partirà via nave giovedì dal porto di Salerno per Monrovia (Liberia). Raggiante il presidente Roberto Schiavone di Favignana, peraltro amico del presidente liberiano George Weah. “Parte degliè costituita daidelle scuole di Salerno, sostituiti da quelli monoposto a rotelle ministeriali”. Spiega: “Inoltre ci sono, vestiario, quaderni, penne, matite e attrezzature di ogni genere. Doneremo il materiale ai governi di Liberia, Senegal, Costa d’Avorio e Honduras perché possano essere rifornite le ...

