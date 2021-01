Fortnite | Le novità dell’aggiornamento 15 20

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) A partire da oggi è disponibile l’aggiornamento 15.20 per, il primo aggiornamento del 2021 per il Battle Royale free to play di Epic Games. Scopriamo insieme tutte leintrodotte. Unisciti anche tu alla caccia con la Stagione 5 diCapitolo 2, tanteti attendono. Clicca qui per tutti i dettagli Aggiornamento 15.20 per: Tutte leFucile pesante a levaSpazzali via! Il nuovo fucile pesante a leva non è certo una cerbottana: un colpo ben mirato è sufficiente per stendere anche il nemico più coriaceo. Disponibile come bottino normale, raccogline uno e facci sapere cosa ne pensi. Nuova arma esotica: Doppie pistole salterineOcchio là sotto! Prendi gli avversari alla sprovvista con la nuova arma di tipo esotico: le Doppie pistole ...