Formula 1 | Binotto | “Hamilton in Ferrari? Abbiamo Leclerc che è un pilota straordinario”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il team principal della, Mattia, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Sky Sports’, ha rinnovato la sua fiducia a Charles, sottolineando come non abbia mai pensato a Lewis: “Non credo ci pentiremo della scelta di non provare a prendere. Alla fine della giornata si prendono le decisioni che si ritengono le più giuste. Orauncome, sul qualeinvestito molto. Pensiamo che Charles abbia un talento enorme e con la monoposto giusta sia in grado di lottare confatto le nostre scelte e crediamo che lui e Sainz formino una coppia molto forte. Non credo quindi che avremo rimpianti di alcun ...