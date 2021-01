Formazioni ufficiali Manchester City-Brighton | Premier League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ledi, match valevole per la diciottesima giornata della. All’Etihad Stadium gli uomini di Pep Guardiola ospitano ilquartultimo in classifica per continuare la risalita verso le zone alte del campionato. Ilinfatti al momento è sesto a -7 dallo United capolista, ma ha anche giocato due partite in meno. Calcio d’inizio alle ore 19:00 per un match assolutamente da non perdere. Le: in attesa: in attesa SportFace.