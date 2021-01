Formazioni ufficiali Juventus-Genoa, Coppa Italia 2020/2021 ottavi di finale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le Formazioni ufficiali di Juventus-Genoa, che si sfidano oggi negli ottavi di finale in gara unica della Coppa Italia 2020/2021. I bianconeri di Andrea Pirlo fanno il loro ingresso nel torneo e sono ovviamente tra i favoriti per la vittoria finale, ma attenzione al Genoa che ha trovato nuova linfa dall’arrivo in panchina di Davide Ballardini. Inoltre la Juventus dovrà anche pensare alle assenze e al big match di domenica sera a San Siro contro l’Inter. Calcio d’inizio previsto alle ore 20:45, con Sportface che vi racconterà il match in tempo reale senza farvi perdere nulla. COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV E STREAMING Le Formazioni ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ledi, che si sfidano oggi neglidiin gara unica della. I bianconeri di Andrea Pirlo fanno il loro ingresso nel torneo e sono ovviamente tra i favoriti per la vittoria, ma attenzione alche ha trovato nuova linfa dall’arrivo in panchina di Davide Ballardini. Inoltre ladovrà anche pensare alle assenze e al big match di domenica sera a San Siro contro l’Inter. Calcio d’inizio previsto alle ore 20:45, con Sportface che vi racconterà il match in tempo reale senza farvi perdere nulla. COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV E STREAMING Le...

