Food Delivery Trend | crescono le preferenze per i cibi sani

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo studio dell’Osservatorio di Just Eat Il nuovo anno inizia sempre con i buoni propositi, tra cui spicca in cima alle priorità la remise en forme, soprattutto dopo le feste e ancora di più dopo un anno che ha visto la vita quotidiana delle persone svolgersi soprattutto in casa a causa del Covid. Ecco allora che ilpuò diventare un valido alleato anche nella scelta die superche fanno sempre di più della cucina healthy una tendenza in crescita, come confermato dall’Osservatorio di Just Eat (www.justeat.it), app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia e nel mondo, e parte di Just Eat Takeaway.com, che svela la crescente passione degli italiani per piatti healthy da ordinare a domicilio e idel 2021, con le cucine e gli ingredienti ...