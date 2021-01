Folle corsa in Ospedale per l’amata coppia della Tv italiana: il bimbo di un anno ha avuto un incidente (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giornata difficile per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Come raccontato dai diretti interessati su Instagram, i due sono stati tutto il giorno in Ospedale con il figlio Domenico, detto Dodo, di un anno e mezzo fa. Il bambino è scivolato mentre correva al parco e ha battuto violentemente la testa. Subito è stato soccorso dai suoi genitori che hanno immediatamente notato il grosso livido sulla fronte. Così grosso che Rosa e Pietro hanno immediatamente deciso di recarsi all’Ospedale pediatrico di Milano per ulteriori accertamenti. “Una cosa mostruosa”, ha spiegato Rosa Perrotta nelle sue stories Instagram, piuttosto provata da quanto accaduto al figlio. (Continua..) Un bernoccolo viola, assai vistoso, che ha spinto l’ex tronista di Uomini e Donne a correre in Ospedale col ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giornata difficile per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Come raccontato dai diretti interessati su Instagram, i due sono stati tutto il giorno incon il figlio Domenico, detto Dodo, di une mezzo fa. Il bambino è scivolato mentre correva al parco e ha battuto violentemente la testa. Subito è stato soccorso dai suoi genitori che himmediatamente notato il grosso livido sulla fronte. Così grosso che Rosa e Pietro himmediatamente deciso di recarsi all’pediatrico di Milano per ulteriori accertamenti. “Una cosa mostruosa”, ha spiegato Rosa Perrotta nelle sue stories Instagram, piuttosto provata da quanto accaduto al figlio. (Continua..) Un bernoccolo viola, assai vistoso, che ha spinto l’ex tronista di Uomini e Donne a correre incol ...

