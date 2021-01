Focus su Unicredit nel giorno del CdA

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Resta alta l’attenzione a Piazza Affari sul titoloneldel CdA, mentre si guarda al nuovo CEO in arrivo. Il presidente Cesare Bisoni ha detto a Il Sole 24 Ore che il processo di individuazione è a buon punto. In pole position, secondo rumor di stampa, l’ex UBS Andrea Orcel. “Siamo impegnati a fare una cosa per volta” – afferma Bisoni che ribadisce “il CdA non accetterà mai alcuna operazione che non sia nell’interesse esclusivo del gruppo e dei suoi azionisti”. Il Presidente assicura poi che l’identità paneuropea del gruppo “non è in discussione”, così come “il ruolo fondamentale delle attività in Italia”. Le azioni di Piazza Gae Aulenti mostrano una flessione dell’1,43% sui valori precedenti in linea con la debolezza del mercato. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...