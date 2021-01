Fiorentina | Prandelli | “L’azione del gol di Lukaku andava rivista al Var”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il gol al 119' diha impedito alladi giocarsi la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ai rigori. Il tecnico gigliato Cesare, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter: "C'è tanta amarezza ma siamo anche orgogliosi. A un minuto dalla fine potevamo andare ai calci di rigore. L'azione finale doveva essereal VAR, a 30 secondi dalla fine ci voleva un po' più di tatto da parte del direttore di gara. Serve la convinzione per osare in alcuni momenti del match. Cerco di migliorare i giocatori che ho a disposizione". Kouamé ha fatto una bella prestazione e non avevo dubbi. Senza trequartisti si può giocare con due punte, ma con un giocatore tra le linee diventa complicato. Mi è piaciuto questo esperimento con Vlahovic e Kouamé ma perché c'erano tre ...