Fiorentina | Pradè | «Vogliamo tornare al top in Serie A»

Daniele Pradè ha parlato prima di Fiorentina-Inter di Coppa Italia Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima dell'inizio della partita di Coppa Italia contro l'Inter. «Ci aspettiamo una partita di grinta e sudore e i ragazzi sanno quanto ci teniamo. Obiettivo stagionale? Vogliamo fare meglio dell'anno scorso, renderci solidi e pensare col presidente di diventare una società che si attesta nell'alta classifica del campionato».

