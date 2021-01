Fiorentina-Inter | Prandelli | “C’è amarezza | ma non si può lasciare solo Lukaku in area”

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cesarenel post partita di, match degli ottavi di finale della Coppa Italia L’allenatore dellaCessare, al termine del match perso per 2 a 1 contro l’, e valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Franchi’ in conferenza stampa post partita. “C’èperché a un minuto dalla fine del secondo tempo supplementare abbiamo lasciatoun attaccante indi rigore. Ma il risultato va accettato, e c’è anche orgoglio per la prestazione”. “Io non voglio far polemiche e ho rispetto per gli arbitri, ma a trenta secondi dalla fine ci vorrebbe un po’ di tatto. Nelle ultime partite le prestazioni sono sempre state ...