Fiorentina-Inter oggi | orario | tv | programma | streaming | probabili formazioni Coppa Italia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021), 13 gennaio, scenderanno in campomatch valido per gli ottavi di finale di. La squadra che vincerà questa sfida, in gara unica, ai quarti affronterà il Milan. I ragazzi di Antonio Conte sono reduci da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due partite di campionato mentre i viola hanno ritrovato il successo proprio domenica scorsa contro il Cagliari. Solito 3-5-2 per il tecnico nerazzurro con la coppia d’attacco composta da Lautaro Martinez e Sanchez. In mediana troveranno una maglia da titolare Sensi ed Eriksen. Turn over anche in difesa dove giocheranno Ranocchia, Kolarov e Skriniar. Riposo per Handanovic che sarà sostituito da Radu. Modulo speculare per Prandelli che si affiderà a Eysseric e Kouame in attacco. Borja Valero in cabina di regia sarà affiancato ...