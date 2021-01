Fiorentina-Inter | LIVE Coppa Italia 13 01 2021 | segui la diretta

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutto pronto per.Alle ore 15, allo Stadio “Artemio Franchi”, la compagine viola sfiderà i nerazzurri per la gara valevole per gli ottavi di finale di. Un match decisivo; una gara secca. In caso di parità dopo i 90? regolamentari, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente sfiderà ai quarti di finale il Milan di Stefano Pioli.Dito, le formazioni ufficiali e latestuale del match.: Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Caceres; Igor, Borja Valero, Amrabat, Biraghi; Castrovilli; Eysseric, Kouamé. All.: Cesare Prandelli.A disposizione: Brancolini, Dragowski, Bonaventura, Duncan, Vlahovic, Pezzella, Venuti, Barreca, Montiel, Kraste, Dalle Mura, ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - passione_inter : Fiorentina-Inter, Barella (RAI): 'Eriksen in regia può aiutare tutti noi. Oggi sarà una bella battaglia' -… - isakpreston : pronto a nominare tutti i santi del paradiso guardando fiorentina-inter ?? - infoitsport : DIRETTA Fiorentina-Inter: segui la partita LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

La Coppa Italia 2020/2021 entra nel vivo con la disputa degli ottavi di finale in gara secca. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri in ...Cambio last minute nella formazione della Fiorentina che affronterà l'Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia. Fuori Borja Valero che si è fermato nel riscaldamento per infortunio e dentro ...