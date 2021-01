Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alle 15.00 al Franchi si gioca la gara di ottavi di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Prandelli fa un po’ di turnover, lasciando fuori Vlahovic e promuovendo l’uomo mercato Kouamé come titolare. Conte lancia Eriksen da play, riposo per Hakimi con Young a destra. Ecco le scelte definitive: Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Quarta, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Kouamé. All. Prandelli. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. Conte. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alle 15.00 al Franchi si gioca la gara di ottavi di finale di Coppa Italia tra. Prandelli fa un po’ di turnover, lasciando fuori Vlahovic e promuovendo l’uomo mercato Kouamé come titolare. Conte lancia Eriksen da play, riposo per Hakimi con Young a destra. Ecco le scelte definitive:(3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Quarta, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Kouamé. All. Prandelli.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. Conte. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

