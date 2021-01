Fiorentina Inter Coppa Italia | streaming | formazioni | precedenti

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il match traè valido per gli ottavi diin diretta e in tv, dove vederla. Non c’è tregua per le squadrene impegnate nelle principali competizioni. Infatti, da ieri si stanno svolgendo gli ottavi della. Nella partita inaugurale, il Milan è riuscito a strappare il pass L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com