Fiorentina-Inter 1-2 | Tabellino live | I nerazzurri passano il turno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fiorentina e Inter in campo oggi allo stadio “Artemio Franchi” per giocarsi il pass valevole per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. A segno Vidal su rigore. Iniziata… L'articolo Fiorentina-Inter 1-2 Tabellino live I nerazzurri passano il turno proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021)in campo oggi allo stadio “Artemio Franchi” per giocarsi il pass valevole per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. A segno Vidal su rigore. Iniziata… L'articolo1-2ilproviene da MeteoWeek.

pisto_gol : Massa, che dopo il mediocre arbitraggio di Juve-Sassuolo viene mandato a Fiorentina-Inter e in 45’ viene corretto d… - Inter : ?? | VAR 44' - Il direttore di gara concede un rigore alla Fiorentina per un intervento di #Skriniar su Kouame, poi… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - DomeDellaValle : @Tommasolabate Visto che lei e #Mentana non state seguendo, l'Inter vince 2 a 1 con la Fiorentina. #maratonamentana - zazoomblog : Inter ci pensa il solito Lukaku: 2-1 alla Fiorentina al 119 e derby nei quarti - #Inter #pensa #solito #Lukaku: -