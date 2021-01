Fiorentina-Inter 1-2 d.t.s, le pagelle di CalcioWeb: il solito Lukaku al 119?, nerazzurri ai quarti di Coppa Italia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo la sfida tra Milan e Torino ancora tanto equilibrio nell’altra partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, sono scese in campo Fiorentina e Inter, tutte le pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Subito problemi per gli allenatori che hanno dovuto fare i conti con i forfait per infortunio di Borja Valero e Sensi, l’allenatore Antonio Conte lancia in campo Vidal. Il cileno è subito decisivo con il rigore trasformato nel primo tempo, la prestazione nel complesso dell’ex Juventus è stata altalenante. Nella ripresa la squadra di Prandelli entra con maggiore forza e trova un grande gol con Kouame. Si va ai tempi supplementari e al 119? è Lukaku di testa a siglare il gol della qualificazione, finisce 1-2, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo la sfida tra Milan e Torino ancora tanto equilibrio nell’altra partita degli ottavi di finale di, sono scese in campo, tutte lepubblicate dalla redazione di. Subito problemi per gli allenatori che hanno dovuto fare i conti con i forfait per infortunio di Borja Valero e Sensi, l’allenatore Antonio Conte lancia in campo Vidal. Il cileno è subito decisivo con il rigore trasformato nel primo tempo, la prestazione nel complesso dell’ex Juventus è stata altalenante. Nella ripresa la squadra di Prandelli entra con maggiore forza e trova un grande gol con Kouame. Si va ai tempi supplementari e al? èdi testa a siglare il gol della qualificazione, finisce 1-2, ...

pisto_gol : Massa, che dopo il mediocre arbitraggio di Juve-Sassuolo viene mandato a Fiorentina-Inter e in 45’ viene corretto d… - Inter : ?? | VAR 44' - Il direttore di gara concede un rigore alla Fiorentina per un intervento di #Skriniar su Kouame, poi… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - biondino__ : RT @carlolaudisa: A #Lukakulq la maratona con la #Fiorentina. Il belga a segno in coda ai supplementari e in #CoppaItalia ai quarti l’#Inte… - scvglia : RT @carlolaudisa: A #Lukakulq la maratona con la #Fiorentina. Il belga a segno in coda ai supplementari e in #CoppaItalia ai quarti l’#Inte… -