Fiorentina Inter 0-0 LIVE | ritmi molto bassi al Franchi

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Allo stadio, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “”,si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Chance per l’– Sanchez riceve palla tra le linee e apre a destra per Young, che calibra in area dopo un controllo orientato. Sfera raccolta in uscita da Terracciano. 8? Ci prova Eriksen – Azione prolungata dei nerazzurri che termina con il tiro rimpallato di Erisken dalla difesa viola 9? Tiro di Milenkovic – Tiro velleitario da fuori area del ...