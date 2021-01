Fiorentina, Commisso: «Presto voglio incontrare Prandelli» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, commenta l’uscita dagli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Inter. Ecco le sue parole Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo l’uscita dalla Coppa Italia per mano dell’Inter. Le sue parole. «Ancora non ho incontrato Prandelli ma voglio farlo Presto. Mi mancavano molto Firenze, la squadra ed i ragazzi. voglio stare più vicino alla squadra. La mancanza dei tifosi? E’ un peccato perché i nostri ragazzi non possono aiutare la squadra come dovrebbe essere. I tifosi fiorentini sono dei numeri uno, ci mancano». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Rocco, presidente della, commenta l’uscita dagli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Inter. Ecco le sue parole Roccoha parlato ai canali ufficiali delladopo l’uscita dalla Coppa Italia per mano dell’Inter. Le sue parole. «Ancora non ho incontratomafarlo. Mi mancavano molto Firenze, la squadra ed i ragazzi.stare più vicino alla squadra. La mancanza dei tifosi? E’ un peccato perché i nostri ragazzi non possono aiutare la squadra come dovrebbe essere. I tifosi fiorentini sono dei numeri uno, ci mancano». Leggi su Calcionews24.com

