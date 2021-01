Fiorentina, Commisso arriva in città per il mercato: la situazione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è arrivato in città per coordinare le attività della società in sede di mercato. La situazione Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso questo pomeriggio sarà allo stadio Artemio Franchi per assistere alla gara di Coppa Italia contro l’Inter. Secondo Gazzetta dello Sport, il patron rimarrà a Firenze alcune settimane così da poter supervisionare il mercato e fra le altre cose discuterà anche il rinnovo di Dusan Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il presidente dellaRoccoto inper coordinare le attività della società in sede di. LaIl presidente dellaRoccoquesto pomeriggio sarà allo stadio Artemio Franchi per assistere alla gara di Coppa Italia contro l’Inter. Secondo Gazzetta dello Sport, il patron rimarrà a Firenze alcune settimane così da poter supervisionare ile fra le altre cose discuterà anche il rinnovo di Dusan Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com

