Filippo Nardi, frasi gravissime: nuovo attacco a Maria Teresa Ruta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Filippo Nardi ha commesso un ennesimo scivolone nei confronti di Maria Teresa Ruta, che non è passato inosservato. Ecco cosa è successo. Filippo Nardi torna a far parlare di sé per un ennesimo attacco a Maria Teresa Ruta, concorrente del Grande Fratello vip. Nardi è stato anche lui uno dei protagonisti dell’ultima edizione del reality Leggi su youmovies (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha commesso un ennesimo scivolone nei confronti di, che non è passato inosservato. Ecco cosa è successo.torna a far parlare di sé per un ennesimo, concorrente del Grande Fratello vip.è stato anche lui uno dei protagonisti dell’ultima edizione del reality

trash_italiano : La squalifica non è servita. Filippo Nardi, recidivo, commenta lo sfogo di Maria Teresa Ruta: 'borderline?' #GFVIP - Balloconchivogl : #gfvip filippo nardi sei un omuncolo che arrivato a una certa deve offendere per avere visibilità Sei un cretino - dobrevsunicorns : Stamattina buongiorno solo a Maria Teresa Ruta. Spero stia meglio e si sia ripresa. In tutto ciò mi auguro davvero… - zazoomblog : Filippo Nardi ci ricasca di nuovo: commenta il crollo di Maria Teresa e la offende - #Filippo #Nardi #ricasca… - _g_thoughts_ : RT @Iperborea_: Che cesso Filippo Nardi #iostoconmtr -