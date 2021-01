Filippo Nardi commenta ancora Maria Teresa e Guenda sbotta | “Per quale motivo continui?”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)continua a replicare agli altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip dopo lo sfogo diRuta.Goria, in collegamento con Pomeriggio 5, ha avuto modo di “rispondere” dopo il suo precedente discorso attraverso le sue storie di Instagram.Ruta enon ci sta: “Per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.