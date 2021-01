FIGC, Sibilia sarà lo sfidante di Gravina: depositata la candidatura (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cosimo Sibilia sarà lo sfidante di Gabriele Gravina alle elezioni della presidenza della FIGC il prossimo 22 febbraio. I dettagli sarà Cosimo Sibilia lo sfidante di Gabriele Gravina alle elezioni della presidenza della FIGC il prossimo 22 febbraio. L’attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha depositato la propria candidatura. Al momento la LND è l’unica lega che appoggia la sua candidatura mentre al momento Gravina può contare sull’appoggio di Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega Pro, AIC e AIAC, Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cosimolodi Gabrielealle elezioni della presidenza dellail prossimo 22 febbraio. I dettagliCosimolodi Gabrielealle elezioni della presidenza dellail prossimo 22 febbraio. L’attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha depositato la propria. Al momento la LND è l’unica lega che appoggia la suamentre al momentopuò contare sull’appoggio di Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega Pro, AIC e AIAC, Leggi su Calcionews24.com

laZuck64 : RT @CalcioFinanza: #Sibilia sfida #Gravina per la presidenza della #FIGC - sportli26181512 : #Governance #Notizie Sibilia sfida Gravina per la presidenza della FIGC: Sibilia elezioni FIGC – Cosimo Sibilia sfi… - Alessio_Ram : RT @CampiMinati: Occhio a Sibilia, candidato alla poltrona della FIGC, campano, presidente LND, amico di Spadafora, senatore di Forza Itali… - CalcioFinanza : #Sibilia sfida #Gravina per la presidenza della #FIGC - ConteAlmaviva : RT @CampiMinati: Occhio a Sibilia, candidato alla poltrona della FIGC, campano, presidente LND, amico di Spadafora, senatore di Forza Itali… -