Fiammetta Cicogna: il ritorno in tv con 'Made In Italy'

Scritto da Camilla Catalano

La modella e attrice torna su Canale 5 con la serie Made In Italy

Impossibile dimenticarsene, bionda, angelica e con una grinta inconfondibile. Fiammetta Cicogna questa sera vestirà i panni di Monica Massimello, una giovanissima anni Settanta che si fa spazio nel mondo del giornalismo, lavorando nella redazione di Appeal, al fianco di Irene, interpretata da Greta Ferro. "La cosa più difficile è stata essere una ragazza spavalda di quel decennio. Dovevo riuscire a fare entrare in un personaggio leggero come Monica il peso di una rivoluzione culturale e sessuale che è avvenuta in quel periodo", ha raccontato l'attrice.

Leggi anche–> "Made In Italy": parte su Canale 5 la fiction sulla moda

Il cast di Made In Italy, questa sera, ci offrirà un tuffo negli anni 70, gli anni degli hippy, del fervore politico. Un decennio in cui ...

