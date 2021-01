Fiammetta Cicogna | chi è | età | altezza | peso | compagno milionario | figlie | lavoro

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)è una conduttrice televisiva e modella italiana, diventata nota al grande pubblico con lo spot commerciale Tim, grazie a Gabriele Muccino, nel quale interpretava la giovane pianista della Tband, gruppo musicale che in seguito ottenne davvero un contratto discografico con l’etichetta Sugar, di Caterina Caselli. Da allora il volto disi è guadagnato l’idoneità per entrare a far parte del panorama televisivo italiano. Il vero e proprio esordio diè avvenuto nel 2009, anno in cui ha preso parte ai Venice Music Awards, in onda su Rai 2, in veste di inviata per i collegamenti dal backstage. Nello stesso e prolifico anno, ha preso parte al cast del Chiambretti Night, questa volta come pianista del celebre programma Mediaset. La vera svolta, però, la deve ...