Feltrinelli Education | professori celeb e lezioni on demand | la formazione si fa anche così

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si chiama «lifelong learning» ed è un sistema di formazione continua che ora va tanto di moda: approfondisco, imparo, seguo lezioni anche se sono un adulto fatto e finito, con laurea e master già in tasca. Lo faccio per per capire meglio, per stare al passo con i tempi, per affacciarmi ad argomenti che non ho mai trattato e che invece mi servono per il lavoro che sto facendo.