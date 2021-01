FCA, dividendo da 2,9 miliardi diventa incondizionato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – FCA fa sapere che il dividendo dichiarato il 4 gennaio 2021 è diventato incondizionato. Come già annunciato, il dividendo straordinario di 1,84 euro per azione ordinaria corrispondente ad una distribuzione complessiva di circa 2,9 miliardi di euro sarà pagabile ai titolari di azioni ordinarie FCA legittimati entro la chiusura delle contrattazioni di venerdì 15 gennaio 2021 a percepirlo. Per gli azionisti titolari di azioni ordinarie negoziate al NYSE, il dividendo sarà pagato in dollari USA al tasso di cambio ufficiale USD/EUR comunicato in data odierna dalla Banca Centrale Europea.FCA precisa “onde evitare ogni dubbio” che “sebbene il dividendo straordinario sia posto in pagamento successivamente al perfezionamento della fusione, non sarà pagabile su ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – FCA fa sapere che ildichiarato il 4 gennaio 2021 èto. Come già annunciato, ilstraordinario di 1,84 euro per azione ordinaria corrispondente ad una distribuzione complessiva di circa 2,9di euro sarà pagabile ai titolari di azioni ordinarie FCA legittimati entro la chiusura delle contrattazioni di venerdì 15 gennaio 2021 a percepirlo. Per gli azionisti titolari di azioni ordinarie negoziate al NYSE, ilsarà pagato in dollari USA al tasso di cambio ufficiale USD/EUR comunicato in data odierna dalla Banca Centrale Europea.FCA precisa “onde evitare ogni dubbio” che “sebbene ilstraordinario sia posto in pagamento successivamente al perfezionamento della fusione, non sarà pagabile su ...

