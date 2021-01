Fanno la spesa insieme al supermercato: multa di 400 euro a Rovigo. “Sono entrato solo per dare il bancomat a mia moglie” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Marito e moglie Sono andati a fare la spesa insieme in un punto Conad di Rovigo e ne Sono usciti con una multa da 400 euro. Il motivo? Essere entrati nel supermercato insieme senza rispettare l’alt della commessa. A raccontare l’episodio al quotidiano Il Gazzettino è l’uomo: “Arrivati all’ingresso, siamo stati fermati da una commessa che ci ha detto che solo uno di noi poteva entrare. Mi Sono fatto da parte e ho fatto entrare mia moglie, ma poi mi Sono accorto che avevo io in tasca il bancomat per pagare. Pochi minuti dopo ho visto arrivare gli agenti della polizia locale che, imbarazzatissimi, ci hanno fatto uscire sotto gli sguardi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Marito eandati a fare lain un punto Conad die neusciti con unada 400. Il motivo? Essere entrati nelsenza rispettare l’alt della commessa. A raccontare l’episodio al quotidiano Il Gazzettino è l’uomo: “Arrivati all’ingresso, siamo stati fermati da una commessa che ci ha detto cheuno di noi poteva entrare. Mifatto da parte e ho fatto entrare mia, ma poi miaccorto che avevo io in tasca ilper pagare. Pochi minuti dopo ho visto arrivare gli agenti della polizia locale che, imbarazzatissimi, ci hanno fatto uscire sotto gli sguardi ...

Provvedimenti di ristori importanti e immediati da parte del governo sono necessari subito per far fronte a spese che incidono notevolmente sugli operatori mesi in ginocchio dal crollo di affari e ...

Crotone, percepivano buoni spesa senza diritto: 17 denunce

Tredici persone sono state denunciate dagli agenti della Digos della questura di Crotone perché avrebbero percepito i buoni spesa erogati dal Comune pur non avendone i diritti. L’attività investigativ ...

