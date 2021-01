Fanno la spesa insieme al supermercato, 400 euro di multa alla coppia di coniugi: 'Ero entrato solo per pagare' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Erano andati a fare la spesa al supermercato , ma sono entrati in due e alcuni agenti di polizia locale li hanno multati per 400 euro . Protagonisti, loro malgrado, di questa vicenda, sono due coniugi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Erano andati a fare laal, ma sono entrati in due e alcuni agenti di polizia locale li hannoti per 400. Protagonisti, loro malgrado, di questa vicenda, sono due...

Erano andati a fare la spesa al supermercato, ma sono entrati in due e alcuni agenti di polizia locale li hanno multati per 400 euro. Protagonisti, loro malgrado, di questa vicenda, sono due coniugi..