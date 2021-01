Fan di Trump, arrestato a Capitol Hill e trovato morto in casa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giallo dopo l’assalto a Capitol Hill: fan di Trump, arrestato una settimana fa e trovato morto in casa, sospetto suicidio. (screenshot video)Un fan di Donald Trump è stato trovato morto nella sua cantina con “sangue ovunque” pochi giorni dopo essere stato arrestato durante la rivolta di Capitol Hill. Christopher Stanton Georgia, 53 anni, è stato accusato la scorsa settimana per il suo coinvolgimento nel caos del Campidoglio di mercoledì, ha riferito nelle scorse ore il portale 11-Alive. —>>> Ti potrebbe interessare anche Proteste Pro Trump: donna uccisa in Campidoglio La causa della sua morte non è stata ancora confermata, ma ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giallo dopo l’assalto a: fan diuna settimana fa ein, sospetto suicidio. (screenshot video)Un fan di Donaldè statonella sua cantina con “sangue ovunque” pochi giorni dopo essere statodurante la rivolta di. Christopher Stanton Georgia, 53 anni, è stato accusato la scorsa settimana per il suo coinvolgimento nel caos del Campidoglio di mercoledì, ha riferito nelle scorse ore il portale 11-Alive. —>>> Ti potrebbe interessare anche Proteste Pro: donna uccisa in Campidoglio La causa della sua morte non è stata ancora confermata, ma ...

