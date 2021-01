Falling: il nuovo trailer dell'esordio alla regia di Viggo Mortensen (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il film Falling segna l'esordio alla regia dell'attore Viggo Mortensen e il trailer regala nuove scene del progetto in arrivo negli Stati Uniti a febbraio. Falling, l'esordio alla regia di Viggo Mortensen, arriverà nei cinema e in streaming il 5 febbraio e il nuovo trailer regala alcune sequenze inedite. Nel video si vede un uomo che si occupa del padre, che sta perdendo la memoria, oltre flashback del passato e molti momenti emozionanti in famiglia. Nel film Falling l'attore Viggo Mortensen ha il ruolo di John, un uomo che vive con il compagno Eric (Terry Chen) e la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il filmsegna l''attoree ilregala nuove scene del progetto in arrivo negli Stati Uniti a febbraio., l'di, arriverà nei cinema e in streaming il 5 febbraio e ilregala alcune sequenze inedite. Nel video si vede un uomo che si occupa del padre, che sta perdendo la memoria, oltre flashback del passato e molti momenti emozionanti in famiglia. Nel filml'attoreha il ruolo di John, un uomo che vive con il compagno Eric (Terry Chen) e la ...

zaynluvs_ : falling in love? cringe oh shit ci sono cascata di nuovo @fearlesskvm - Falling_4gain_ : siamo al 7 gennaio e già si è scoperto questo nuovo virus più contagioso del covid, incendio non mi ricordo dove a… - Falling_4gain_ : nuovo cortometraggio che sto vedendo: mamma:sei ubriaco? lui:forse un po' mamma: su torna dentro e continua la tua… - 2ghosts_falling : @mariavi00680677 @caticanonico per il nuovo film insomma... - _1Demma_ : RT @gaia_carolfi: Nuovo disegno? Questa volta dal bellissimo video di Falling??????? Grazie @Harry_Styles perché sei l'arte in persona?? ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Falling nuovo Falling, nuovo e intenso trailer ufficiale per il debutto alla regia di Viggo Mortensen Everyeye Cinema Falling: il nuovo trailer dell'esordio alla regia di Viggo Mortensen

Il film Falling segna l'esordio alla regia dell'attore Viggo Mortensen e il trailer regala nuove scene del progetto in arrivo negli Stati Uniti a febbraio. Falling, l'esordio alla regia di Viggo Morte ...

Falling, nuovo e intenso trailer ufficiale per il debutto alla regia di Viggo Mortensen

L'esordio alla regia e alla sceneggiatura di Mortensen uscirà in streaming negli Stati Uniti d'America il prossimo 5 febbraio 2021 ...

Il film Falling segna l'esordio alla regia dell'attore Viggo Mortensen e il trailer regala nuove scene del progetto in arrivo negli Stati Uniti a febbraio. Falling, l'esordio alla regia di Viggo Morte ...L'esordio alla regia e alla sceneggiatura di Mortensen uscirà in streaming negli Stati Uniti d'America il prossimo 5 febbraio 2021 ...