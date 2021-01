"Fai lavare i pantaloni alla tua donna"/ Sindaco fa rimuovere etichetta sessista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La scritta ha scatenato la rabbia di Giacomo Cucini, primo cittadino di Certaldo, che dice: "Se era un tentativo di umorismo, l'ho trovato di cattivo gusto" Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La scritta ha scatenato la rabbia di Giacomo Cucini, primo cittadino di Certaldo, che dice: "Se era un tentativo di umorismo, l'ho trovato di cattivo gusto"

Come lavare i pantaloni? "Dalli alla tua donna". L'azienda rimuove l'etichetta sessista

La scoperta del sindaco Cucini su un paio di pantaloni induce le dem toscane a scrivere alla Block Eleven che toglie la dicitura ...

La storia di Gesù che guarisce una persona nata cieca riflette tre tipi di atteggiamenti della gente nella loro fede in Dio

Questa mattina presto, la mia amica è venuta a casa mia e ha letto la Bibbia insieme a me. Abbiamo letto Giovanni 9:1-39: 1-39 ...

