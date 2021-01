Facebook rende più trasparente l’utilizzo dei dati personali degli utenti

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Per adeguarsi alle pratiche sulla privacy sempre più pressanti,sta riprogettando l'accesso alle proprie informazioni. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Per adeguarsi alle pratiche sulla privacy sempre più pressanti, Facebook sta riprogettando l'accesso alle proprie informazioni personali.Aggiornato il centro per il controllo e la condivisione delle informazioni personali. Ecco come impostare una maggiore protezione ...