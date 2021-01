Europa avanti piano, Milano (+0,4%) snobba crisi Governo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Continua a prevalere la cautela sui listini del Vecchio Continente, in rialzo modesto un po’ ovunque. A Milano bene Hera dopo il piano industriale, corre anche Azimut. In coda Leonardo. Spread cala a 110 punti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Continua a prevalere la cautela sui listini del Vecchio Continente, in rialzo modesto un po’ ovunque. Abene Hera dopo ilindustriale, corre anche Azimut. In coda Leonardo. Spread cala a 110 punti

carlosibilia : Il primo ministro @GiuseppeConteIT ci ha restituito credibilità in Europa e nel Mondo. L’Italia deve correre per ri… - 6000sardine : #JasmineCristallo: “#Renzi manipola il dibattito pubblico prima attaccando i soggetti della rappresentanza e oggi p… - M5S_Europa : Stanotte il #CdM ha approvato il #RecoveryPlan, il più grande piano d’investimenti mai visto in #Italia. Si tratta… - franco_dimuro : RT @carlosibilia: Il primo ministro @GiuseppeConteIT ci ha restituito credibilità in Europa e nel Mondo. L’Italia deve correre per ricostru… - Giovann36202660 : RT @antoniettampa: Ero scettica all'inizio,piena di pregiudizi;poi la pandemia e il lavoro di @GiuseppeConteIT ha messo tutto il discussion… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa avanti VACCINO, SPERANZA: PRIMI IN EUROPA, AVANTI CON COLLABORAZIONE E ZERO POLEMICHE 9 colonne Tassazione porti- Corsini: «Il ricorso è per affermare la nostra identità in Europa»

LIVORNO – Tassazione porti e governance portuale - Sul ricorso alla Corte di Giustizia Europea la posizione unitaria dei porti italiani, presa in seno ...

I limiti del Recovery plan. Più coraggio: si deve investire in grandi opere

Davide Nitrosi E invece questa non è una manovra. Dovrebbe essere molto di più. Invece resta eccessivo il peso di risorse destinate a sostituire fondi già allocati in precedenza su progetti previsti: ...

