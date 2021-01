Estonia, si dimette il primo ministro Juri Ratas dopo uno scandalo di corruzione nel suo partito (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si è dimesso il primo ministro dell’Estonia, Juri Ratas. La decisione è arrivata in seguito a uno scandalo di corruzione che ha coinvolto un importante funzionario del suo partito di Centro, che in Ue fa parte del gruppo liberale Renew Europe, sospettato di aver accettato una donazione privata per il partito in cambio di un favore politico su un accordo immobiliare. Sono così partiti i colloqui per la formazione di un nuova coalizione di governo, visto che le dimissioni del premier hanno di conseguenza causato quelle del governo tripartito dell’Estonia, ma queste potrebbero non portare automaticamente a nuove elezioni nel caso in cui si riesca a trovare una nuova maggioranza. Il presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si è dimesso ildell’. La decisione è arrivata in seguito a unodiche ha coinvolto un importante funzionario del suodi Centro, che in Ue fa parte del gruppo liberale Renew Europe, sospettato di aver accettato una donazione privata per ilin cambio di un favore politico su un accordo immobiliare. Sono così partiti i colloqui per la formazione di un nuova coalizione di governo, visto che le dimissioni del premier hanno di conseguenza causato quelle del governo tridell’, ma queste potrebbero non portare automaticamente a nuove elezioni nel caso in cui si riesca a trovare una nuova maggioranza. Il presidente ...

