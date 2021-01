Eriksen, senti Conte: «Deve credere di più in se stesso» – VIDEO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato di Christian Eriksen al termine del match di Coppa Italia contro la Fiorentina – VIDEO Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato di Christian Eriksen al termine del match di Coppa Italia contro la Fiorentina. «Ho sempre detto che dobbiamo cercare ogni potenzialità della rosa a disposizione. Lui è un ragazzo positivo che si merita tanto, Deve credere di più in se stesso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Antonio, allenatore dell’Inter, ha parlato di Christianal termine del match di Coppa Italia contro la Fiorentina –Antonio, allenatore dell’Inter, ha parlato di Christianal termine del match di Coppa Italia contro la Fiorentina. «Ho sempre detto che dobbiamo cercare ogni potenzialità della rosa a disposizione. Lui è un ragazzo positivo che si merita tanto,di più in se». Leggi su Calcionews24.com

Il tecnico dell'Inter commenta la prestazione del suo centrocampista, usato da regista nel match di Coppa Italia vinto contro la Fiorentina ...

TMW - Sannino: "Eriksen ha lo stesso passo di Pirlo ma gli manca la sua qualità"

L'allenatore Giuseppe Sannino è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Questo campionato mi sembra p ...

