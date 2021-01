Energia, ad Ansaldo Nucleare contratto da 105 milioni per progetto ITER (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Vale 105 milioni di euro il contratto, diventato operativo oggi, firmato da Ansaldo Nucleare e il suo partner Monsud con Fusion for Energy (F4E), l’organizzazione dell’Unione Europea che gestisce il contributo dell’Europa a ITER, per il sistema di emergenza di distribuzione dell’Energia elettrica. Questo contratto, della durata di 5 anni, comprende la progettazione, l’implementazione, il collaudo e la messa in servizio del sistema, oltre la progettazione e la costruzione dei rispettivi edifici. Il sistema di emergenza di distribuzione dell’elettricità fornirà Energia a sistemi e componenti il cui funzionamento garantisce che ITER, il più grande impianto di fusione, possa essere mantenuto in modalità sicura in caso di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Vale 105di euro il, diventato operativo oggi, firmato dae il suo partner Monsud con Fusion for Energy (F4E), l’organizzazione dell’Unione Europea che gestisce il contributo dell’Europa a, per il sistema di emergenza di distribuzione dell’elettrica. Questo, della durata di 5 anni, comprende la progettazione, l’implementazione, il collaudo e la messa in servizio del sistema, oltre la progettazione e la costruzione dei rispettivi edifici. Il sistema di emergenza di distribuzione dell’elettricità forniràa sistemi e componenti il cui funzionamento garantisce che, il più grande impianto di fusione, possa essere mantenuto in modalità sicura in caso di ...

