Enel: nuovo Piano Assunzioni per 900 posti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il nuovo Piano Industriale di Enel, da poco siglato con i sindacati, prevede un investimento su green e digitale di 14 miliardi e l’assunzione di 900 diplomati e laureati (300 ogni anno con l’obiettivo di rendere gli ingressi a tempo indeterminato), i quali andranno a rafforzare tutte le unità operative sul territorio nazionale per potenziare maggiormente i servizi offerti dall’azienda. Sul sito di Enel sono presenti diversi annunci di lavoro che riguardano le seguenti figure: Diplomati per posizioni Tecnico-Operative, che dovranno svolgere eventuali attività in reperibilità, rispettare le scadenze e occuparsi dei temi della sicurezza; Geometri, i quali dovranno analizzare il territorio per individuare i terreni su cui elaborare i progetti, gestire i rapporti commerciali con le controparti private o pubbliche per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) IlIndustriale di, da poco siglato con i sindacati, prevede un investimento su green e digitale di 14 miliardi e l’assunzione di 900 diplomati e laureati (300 ogni anno con l’obiettivo di rendere gli ingressi a tempo indeterminato), i quali andranno a rafforzare tutte le unità operative sul territorio nazionale per potenziare maggiormente i servizi offerti dall’azienda. Sul sito disono presenti diversi annunci di lavoro che riguardano le seguenti figure: Diplomati per posizioni Tecnico-Operative, che dovranno svolgere eventuali attività in reperibilità, rispettare le scadenze e occuparsi dei temi della sicurezza; Geometri, i quali dovranno analizzare il territorio per individuare i terreni su cui elaborare i progetti, gestire i rapporti commerciali con le controparti private o pubbliche per ...

