Enel | Deutsche Bank e Goldman Sachs alzano il target price

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Gli esperti dihanno pubblicato un rapporto di settore in cui hanno rivisto al rialzo ildirispettivamente a 9,50 euro per azione da da 8,70 ed a 12,50 euro per azione dai precedenti 10,50. Confermata da entrambi la valutazione d’acquisto “buy“. “La combinazione di rendimenti obbligazionari ultra-bassi, interessanti opportunità di investimento, una forte attenzione all’ESG e i prossimi catalizzatori verdi, sembrano tutti elementi di supporto per le utilities europee” – scrive– . “I titoli che offrono rendimenti a basso rischio si distinguono maggiormente con interessanti rendimenti corretti per il rischio offerti da E.ON, Snam, UK Water & National Grid. ...