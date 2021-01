Empoli, sfida al Napoli in Coppa: Moncini nel mirino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Questo pomeriggio l’Empoli di Dionisi sfiderà in un match molto suggestivo il Napoli di Gattuso allo Stadio Diego Armando Maradona. Nel mentre si lavora sul calciomercato, dove il nome per l’attacco è Gabriele Moncini. A Napoli la prima volta di Dionisi La partita di questo pomeriggio arriva in un momento delicatissimo della stagione. Nonostante l’Empoli sia primo in classifica, infatti, la sfida contro il Napoli si pone esattamente pochi giorni prima di un’importantissimo match per il campionato di Serie B. Domenica 17, di fatto, i ragazzi di Dionisi affronteranno al Castellani la Salernitana di Castori, attualmente sul secondo gradino del podio. Al Diego Armando Maradona di Napoli sarà la prima volta per il trainer dei toscani. Dionisi si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Questo pomeriggio l’di Dionisi sfiderà in un match molto suggestivo ildi Gattuso allo Stadio Diego Armando Maradona. Nel mentre si lavora sul calciomercato, dove il nome per l’attacco è Gabriele. Ala prima volta di Dionisi La partita di questo pomeriggio arriva in un momento delicatissimo della stagione. Nonostante l’sia primo in classifica, infatti, lacontro ilsi pone esattamente pochi giorni prima di un’importantissimo match per il campionato di Serie B. Domenica 17, di fatto, i ragazzi di Dionisi affronteranno al Castellani la Salernitana di Castori, attualmente sul secondo gradino del podio. Al Diego Armando Maradona disarà la prima volta per il trainer dei toscani. Dionisi si ...

Ultime Notizie dalla rete : Empoli sfida Empoli, sfida al Napoli in Coppa: Moncini nel mirino Metropolitan Magazine Italia Gazzetta: la vittoria della Supercoppa cambierebbe di parecchio il giudizio tecnico su questa squadra

Forse anche per questo l'incontro tra il presidente De Laurentiis e Gattuso, per discutere anche del rinnovo, è previsto subito dopo la finale ...

Alessio Dionisi (all. Empoli): “A Napoli per passare il turno di Coppa Italia”

Domenica sera per l'Empoli ci sarà la sfida al vertice contro la Salernitana per la serie B, ma il tecnico Alessio Dionisi non vuole sentire ragioni ...

Forse anche per questo l'incontro tra il presidente De Laurentiis e Gattuso, per discutere anche del rinnovo, è previsto subito dopo la finale ...Domenica sera per l'Empoli ci sarà la sfida al vertice contro la Salernitana per la serie B, ma il tecnico Alessio Dionisi non vuole sentire ragioni ...