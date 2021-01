Empoli | parla il responsabile sanitario | “Un positivo sull’aereo che ci ha riportati a casa dopo Cosenza”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Luca Gatteschi,dell’ha fatto il punto su cosa è successo ai cinque tesserati messi in quarantena dall’Asl di Napoli prima della partita di Coppa Italia contro i partenopei. “I componenti della squadra sono negativi, ma la vigilia è stata tumultuosa. Abbiamo ricevuto questa notte la notizia che sul volo di ritorno dalla trasferta di, il Lamezia-Bologna che abbiamo preso lo scorso lunedìla partita con il. Ci è voluto del tempo per sapere chi dei nostri era stato a contatto con questa persona – spiega Gatteschi -. Alla fine sono stati identificati Leonardo Mancuso, Roberto Pirrello, Szymon Zurkowski, il tecnico Alessio Dionisi ed un magazziniere”. SportFace.

Clicca qui per le dichiarazioni post Napoli-Empoli 3-2. Decisiva la rete di Petagna per la qualifazione ai quarti dei partenopei.Luca Gatteschi, responsabile sanitario dell'Empoli ha fatto il punto su cosa è successo ai cinque tesserati messi in quarantena ...