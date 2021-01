Emma Roberts | la prima foto col figlio Rhodes | «la nostra luce brillante»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) A fine dicembre Emma Roberts, 29 anni, è diventata mamma di Rhodes. E ora, per la prima volta, l’attrice americana ci fa dare un’occhiata al primogenito avuto con il fidanzato e collega Garrett Hedlund, svelando nel contempo il suo nome intero. «Grazie 2020 per averci portato una cosa buona. La nostra luce brillante Rhodes Robert Hedlund», scrive Emma a corredo di una tenera foto in cui abbraccia il bambino.