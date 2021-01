Emma Marrone e Alessandra Amoroso duettano, la reazione emozionante di Maria De Filippi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Emma Marrone e Alessandra Amoroso duettano e la reazione di Maria De Filippi non poteva che essere emozionante. Le due cantanti infatti sono arrivate al successo grazie ad Amici ed entrambe hanno costruito un ottimo legame con la conduttrice. Maria non ha mai nascosto di avere un rapporto speciale con Emma e Alessandra, tanto che entrambe sono state spesso ospiti delle sue trasmissioni. Come è accaduto con Stefano De Martino, anche la Marrone e la Amoroso si sono spesso confidate con la De Filippi, chiedendo consigli sia professionali che sentimentali, e considerandola come una “seconda mamma”. Emma è stata fra i coach ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 gennaio 2021)e ladiDenon poteva che essere. Le due cantanti infatti sono arrivate al successo grazie ad Amici ed entrambe hanno costruito un ottimo legame con la conduttrice.non ha mai nascosto di avere un rapporto speciale con, tanto che entrambe sono state spesso ospiti delle sue trasmissioni. Come è accaduto con Stefano De Martino, anche lae lasi sono spesso confidate con la De, chiedendo consigli sia professionali che sentimentali, e considerandola come una “seconda mamma”.è stata fra i coach ...

