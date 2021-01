Emma e Alessandra Amoroso, il ritorno insieme: «È la nostra canzone, non puoi dirmi di no» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Emma e Alessandra Amoroso torneranno, insieme per la prima volta in un inedito, venerdì 15 gennaio con il brano Pezzo di cuore. Dal 29 gennaio sarà disponibile anche in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, sul sito di Universal Music Italia. Il brano uscirà venerdì 15 gennaio e si chiamerà Pezzo di cuore. Prodotto da Dardust, vedrà per la prima volta insieme in un pezzo inedito le due artiste. La volontà di collaborare ad un inedito, e non solo ospitandosi reciprocamente sui palchi dei loro tour, era nell’aria da tempo, come racconta Emma. Tuttavia è servita la scintilla e il bisogno di ingranare il nuovo anno con un po’ di ottimismo. «Ho chiamato Dardust, gli ho passato tutti i miei pensieri che lui con Petrella ha tradotto in musica e parole. Poi l’ho mandata su Whatsapp ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 gennaio 2021)torneranno,per la prima volta in un inedito, venerdì 15 gennaio con il brano Pezzo di cuore. Dal 29 gennaio sarà disponibile anche in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, sul sito di Universal Music Italia. Il brano uscirà venerdì 15 gennaio e si chiamerà Pezzo di cuore. Prodotto da Dardust, vedrà per la prima voltain un pezzo inedito le due artiste. La volontà di collaborare ad un inedito, e non solo ospitandosi reciprocamente sui palchi dei loro tour, era nell’aria da tempo, come racconta. Tuttavia è servita la scintilla e il bisogno di ingranare il nuovo anno con un po’ di ottimismo. «Ho chiamato Dardust, gli ho passato tutti i miei pensieri che lui con Petrella ha tradotto in musica e parole. Poi l’ho mandata su Whatsapp ...

