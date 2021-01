Elite Dangerous | Odyssey è stato rinviato causa Coronavirus

Eurogamer_it : #EliteDangerous: Odyssey, Frontier rinvia il gioco a causa del #Covid19. - PlanetR7_ : Elite Dangerous: Odyssey rinviato per la primavera a causa del Covid-19 - PCGamingit : Elite Dangerous: Odyssey rinviato per la primavera a causa del Covid-19 - - Multiplayerit : Elite Dangerous Odyssey: data di uscita e alpha rimandate dagli sviluppatori - tuttoteKit : Elite Dangerous: Odyssey è stato rimandato #EliteDangerousOdyssey #EliteDangerous #FrontierDevelopments #PC #PS4… -

Odyssey has been delayed due to the impact of COVID-19, with console versions in particular seeing a major pushback. The expansion, which lets players touch down on and explore planets on-foot, was ...Elite Dangerous: Odyssey rinviato a causa del coronavirus | Le misure restrittive hanno pesato in particolare sullo sviluppo della versione console.