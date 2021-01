Elisa Isoardi | l’avete mai vista senza un filo di trucco? Resterete a bocca aperta!

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)si mostra: l’immagine pubblicata su Instagram è imperdibile, ecco com’è in versione acqua e sapone.si mostra completamentemaiin versione acqua e sapone?è una conduttrice amatissima dal pubblico e molto seguita. Negli ultimi mesi è stata sotto i riflettori per la partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’, dove era in coppia con Raimondo Todaro. I due hanno fatto molto parlare di sé per diversi motivi. Entrambi, infatti, durante il percorso, hanno avuto problemi e infortuni, per cui hanno anche dovuto abbandonare la gara per un ...