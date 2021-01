Elezioni, governo di scopo, responsabili: cosa può accadere dopo lo strappo di Renzi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CRISI DI governo – Il via libera al Recovery Fund di questa notte non allontana affatto lo spettro della crisi di governo. Sono solo cambiati alcuni equilibri: ad astenersi dal voto del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono state solo le due ministre di Italia Viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, lamentando l’assenza del Mes nel documento, mentre Matteo Renzi ha anticipato di aver fissato per oggi pomeriggio la conferenza stampa in cui dovrebbe annunciare il ritiro delle sue ministre. Dunque, cosa può succedere ora? Sul tavolo, ci sono almeno cinque scenari papabili: • Opzione governo “di scopo” – Chiamato anche governo di salvezza nazionale, con il sostegno del centrodestra. E non sarebbe la prima volta per il Partito democratico, in realtà. • Opzione Conte ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CRISI DI– Il via libera al Recovery Fund di questa notte non allontana affatto lo spettro della crisi di. Sono solo cambiati alcuni equilibri: ad astenersi dal voto del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono state solo le due ministre di Italia Viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, lamentando l’assenza del Mes nel documento, mentre Matteoha anticipato di aver fissato per oggi pomeriggio la conferenza stampa in cui dovrebbe annunciare il ritiro delle sue ministre. Dunque,può succedere ora? Sul tavolo, ci sono almeno cinque scenari papabili: • Opzione“di” – Chiamato anchedi salvezza nazionale, con il sostegno del centrodestra. E non sarebbe la prima volta per il Partito democratico, in realtà. • Opzione Conte ...

