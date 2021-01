Elettra Lamborghini è preoccupata per la sua salute | ecco cosa è successo

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)non sta molto bene La celebresi è confidata con i suoi fan riguardo ad una preoccupazione degli ultimi giorni. Si è moltoper la sua. Ha un gran mal di testa e ha fatto il tampone per stare più tranquilla.HA DETTO La pop starha raccontato ai suoi milioni di followers su Instagram che da qualche giorno non sta bene fisicamente. Ha fatto una Instagram stories inquadrando il risultato, fortunatamente negativo, dell’ultimo tampone a cui si è sottoposta. In questi ultimi mesi lei ha viaggiato molto insieme al marito Afrojack, nonostante la pandemia. Ovviamente però, hanno fatto sempre tutto in maniera legale. La coppia si è ...