È stato l’unico fidanzato reale di Pamela Prati: Ecco chi è (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutti ricordano la storia di Mark Caltagirone che ha visto protagonista Pamela Prati. Ecco un vero fidanzato della showgirl sarda. Pamela Prati (Instagram)Pamela Prati è stata protagonista (forse nemmeno particolarmente voluta) di un lungo periodo all’interno della televisione italiana. La sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ nel 2016 ha creato grande clamore al tempo anche a causa della sua espulsione. Ma quelli successivi sono stati anni particolari. Si, perchè la Prati è stata “vittima” di una questione assai pericolosa, diventata oggetto di discussione in tutti i salotti televisivi. La bella showgirl sarda è da tempo immemore protagonista della tv nostrana, ed è chiaro che ogni scandalo o pseudo tale possa ... Leggi su kronic (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutti ricordano la storia di Mark Caltagirone che ha visto protagonistaun verodella showgirl sarda.(Instagram)è stata protagonista (forse nemmeno particolarmente voluta) di un lungo periodo all’interno della televisione italiana. La sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ nel 2016 ha creato grande clamore al tempo anche a causa della sua espulsione. Ma quelli successivi sono stati anni particolari. Si, perchè laè stata “vittima” di una questione assai pericolosa, diventata oggetto di discussione in tutti i salotti televisivi. La bella showgirl sarda è da tempo immemore protagonista della tv nostrana, ed è chiaro che ogni scandalo o pseudo tale possa ...

diMartedi : #Prodi su #crisigoverno: 'Sono stato l'unico ad andare in Parlamento davanti a una crisi e bisognerebbe andarci anc… - La7tv : #dimartedi Crisi di governo, Romano #Prodi: 'Sono stato l'unico nella storia della Repubblica a volere il voto di s… - bisexualwatsson : RT @prettynoran: l’unico glow up di questa quarantena è stato risistemare questo casetto che ho fatto diventare camera mia spendendo il men… - sofisyrup : RT @prettynoran: l’unico glow up di questa quarantena è stato risistemare questo casetto che ho fatto diventare camera mia spendendo il men… - AEmilyHP : Confesso che quando vidi la scena gliene dissi di tutti i colori,pensavo la stessa cosa; ma poi riflettendoci: se f… -

Ultime Notizie dalla rete : stato l’unico Trading online, queste le trappole da evitare a tutti i costi secondo i consulenti finanziari di SoldiExpert SCF Fortune Italia